العلاج والكشف المجاني لـ1408 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية علي زيدان التابعة لمركز ناصر، استهدفت فحص 1408 مواطنا، في 9 تخصصات طبية من خلال 9 عيادات وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، مع توفير العلاج بالمجان، والإحالة للمستشفيات.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، في بيان صحفي، إن القافلة شملت إجراء 115 تحليلا بمعمل الدم، و34 تحليلا بمعمل الطفيليات، وإجراء 12 أشعة، واستصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 33 أشعة موجات فوق صوتية.

ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن خلال القافلة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة تضمنت ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة، فيما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطنين.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل العلاجية

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، حيث أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.