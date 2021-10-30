المصرف المتحد يطلق حملة توعوية بأهمية الممارسات الصحية

تحت شعار «عيشها صح.. عيشها بصحة» أعلن المصرف المتحد إطلاق الحملة الإعلامية التوعوية لعملائه ومتابعيه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف رفع الوعى الصحى والثقافى والمجتمعى بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى مناسب بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة بين الشباب.

تتضمن حملة «عيشها صح.. عيشها بصحة» مجموعة من النصائح والإرشادات الفعالة التى تساعد العملاء والمتابعين لصفحات المصرف المتحد على مواقع التواصل الاجتماعى فى الحفاظ على الصحة العامة وتحسين قدراتهم ورفع كفاءتهم للعمل وزيادة الإنتاجية. فضلاً عن تشجيعهم على ممارسة النشاط البدنى واتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، كذلك تمكنهم من اكتساب مجموعة من العادات الصحية التى تحافظ على حيويتهم.

من جانبها، قالت جرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد، إن الحملات التوعوية تستهدف تغيير الثقافة العامة وتطوير الشعوب، فالخطة الإعلامية واختيار الرسالة والمضمون والوسائل الإعلام الأكثر تأثيراً تعد عناصر أساسية لإنجاح الحملة، فضلاً عن اختيار الفئات المجتمعية المستهدفة سواء من الناحية الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية، كذلك ملاءمة اختيار عنصر الوقت لإحداث التأثير الإيجابى المطلوب للحملة. وأضافت جرمين عامر أن التوعية الصحية تلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية والمجتمع المدنى على حد سواء، خاصة أنها تعد إحدى وسائل التغيير الاستراتيجى الممنهج للمجتمع ككل. فضلاً عن تأثيرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة للمواطن من زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية اللازمة للاقتصاد القومى. وأوضحت جرمين عامر أن الخطة الاستراتيجية لحملة التوعية تدار بواسطة إدارة الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد. وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم العمل الإنسانى والاجتماعى والتوعوى لصحة وسلامة الإنسان المصرى.