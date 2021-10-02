المصرف المتحد يفتتح الفرع الـ68 في محافظة الدقهلية

افتتح المصرف المتحد، أمس، الفرع 68 بمحافظة الدقهلية، فى مدينة المنصورة، وذلك فى إطار استراتيجية المصرف المتحد نحو التوسع المدروس فى الخدمات البنكية لتحقيق الشمول المالى ونشر الثقافة المالية الرقمية للتحول الرقمى.

قام بافتتاح الفرع الـ68 فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد ونخبة من قيادات المصرف المتحد: رحاب عزمى مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وأحمد صلاح الدين مدير عام فروع المصرف المتحد، وجمال البنا مدير عام القطاع العقارى، وأحمد صلاح مدير عام فروع الدقهلية، ونادر العريان نائب مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة، وأيمن الجمل مساعد مدير عام العلاقات العامة والأمن، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد. من جانبه قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن الفرع الجديد يعد الفرع 11 بمحافظة الدقهلية و68 على مستوى الجمهورية، ويقع فى شارع النصر بمدينة المنصورة وهو أحد أهم المحاور الرئيسية بمدينة المنصورة. ويتيح الفرع الجديد لعملائه التمتع بكامل الخدمات البنكية المتميزة التى تلبى احتياجاتهم من بطاقات ائتمانية وبطاقات مدفوعة مقدماً وبطاقات «ميزة» الوطنية، كذلك حزمة من الشهادات والأوعية الادخارية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية ذات العوائد المتميزة، فضلاً عن باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمى، كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأيضاً الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

كما يقدم المصرف المتحد من خلال فرع النصر الجديد بمدينة المنصورة برامج التمويل العقارى بمختلف فئات إسكان محدودى ومتوسطى الدخل وأيضاً الإسكان الفاخر فى المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل إلى 30 سنة وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى. هذا ويقدم الفرع الجديد لعملائه باقة الخدمات الرقمية «بنكك على الخط» للموبايل البنكى والإنترنت البنكى ومحفظة UB الرقمية، التى تعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع، فضلاً عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة التى تؤهل العميل لسداد كل التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.