توقف واتس آب على ملايين الهواتف حول العالم غدا.. كيف تحفظ دردشاتك؟

أعلن تطبيق «واتس آب»، عن رفع الدعم نهائيا عن عدد من الهواتف الذكية بداية من غد الاثنين الأول من نوفمبر 2021، مما يؤثر على مليارات من المستخدمين، في قرار صادم من التطبيق المملوك لشركة «فيس بوك».

هواتف اندرويد

وقال تطبيق واتس آب فى بيان تخليه نهائيًا عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وIOS، ما قد يمنع ملايين الأشخاص من الاطلاع على الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم، بحسب صحيفة «dailystar» البريطانية، و«birminghammail»، وذلك بداية من غد الاثنين 1 نوفمبر 2021.

ومن ناحية أخرى كشف التطبيق عن نسخة احتياطية من الدردشات تلقائيًا، ويحفظها في ذاكرة الهاتف الخاص بك بصورة يومية وحسب الإعدادات التي قمت بتحديدها، ويمكنك أيضًا حفظ نسخة احتياطية لدردشات واتس آب، في Google Drive بشكل دوري، وذلك في حالة إزالة تثبيت التطبيق من على هاتفك ورغبتك في الاحتفاظ برسائلك، ويجب أن تتأكد من حفظ نسخة احتياطية يدوية للدردشة الخاصة بك قبل إزالة تثبيت التطبيق.

حفظ سجلات الدردشة

ورصدت «الوطن»، طرق حفظ سجلات الدردشة الخاصة بك على واتس آب، قبل أن يتم وقف التطبيق عن العمل في هواتف Android التي تعمل بالإصدار OS 4.0.4، والإصدارات الأقدم منه بدايةً من 1 نوفمبر 2021، وذلك من خلال 7 خطوات هي كالتالي:

- فتح إعدادات واتساب

الذهب إلى تطبيق واتس آب المثبت على الجهاز الخاص بك، والنقر فوق إعدادات.

- ثم بعد ذلك نقوم باختيار الدردشات، والتي تتضمن ما قمت به من دردشات سابقة.

- حدد ما إذا كنت تريد نقل الدردشات مع تضمين الوسائط أم لا.

- بعد ذلك تقوم باختيار نسخ احتياطي للدردشات، حتى يتم نسخ الدردشات التي قمت بها من قبل.

- بعد ذلك نقوم بالنقر على المتابعة، ونتبع التعليمات الموضحة لإنشاء كلمة مرور أو مفتاح.

- الضغط على «تم»، ثم ننتظر حتى إعداد واتس آب نسختك الاحتياطية المشفرة تماما بين الطرفين.

-استخدام خاصية النسخ الاحتياطي في Google Drive، ستحتاج إلى:

حساب Google مفعل على جهازك.

تطبيق خدمات Google Play مثبت على جهازك، وهو عبارة عن تطبيق يُستخدم لتحديث تطبيقات Google، وكذلك التطبيقات المثبتة من متجر Play.

مساحة تخزين على جهازك تكفي لإنشاء النسخة الاحتياطية.

اتصال قوي وثابت بشبكة الإنترنت.