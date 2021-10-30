ارتفاع ضحايا انفجار سيارة مفخخة خارج مطار عدن إلى 19 شخصا

قال مسؤولون يمنيون إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 11 آخرين في انفجار هز مدينة عدن جنوبي اليمن.

الانفجار بالقرب من نقطة تفتيش أمنية خارج مطار عدن الدولي

وأوضح المسؤولون، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، أن انفجار السيارة المفخخة وقع بعد ظهر اليوم السبت بالقرب من نقطة تفتيش أمنية خارج مطار عدن الدولي.

الحوثيون يقصفون حيا سكنيا بضواحي تعز

وقصف الحوثيون اليوم السبت، حيا سكنيا بضواحي تعز، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، حسبما قال مسؤول حكومي يمني، في أحدث هجوم للحوثيين المدعومين من إيران يخلف خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا، إن الحوثيين أطلقوا قذيفة على حي الكمب الواقع في ضواحي مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، مضيفا: «أن ما لا يقل عن ستة أشخاص آخرين أصيبوا، ونشر صورا تظهر أطفالا جرحى».

وأوردت وكالة الأنباء «سبأ» التي تديرها الحكومة، أن الحوثيين أطلقوا قذيفة «هاوتزر» التي سقطت في الحي.