«بن فرحان» عن الأزمة السعودية اللبنانية: تعود إلى هيمنة «حزب الله»

تشهد الأزمة السعودية اللبنانية تطورات جديدة، إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن التحالف العربي في اليمن. وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن أحدث أزمة مع لبنان ترجع أصولها إلى التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة «حزب الله» المسلحة المدعومة من إيران، على المشهد السياسي، وهو ما يتسبب في استمرار عدم الاستقرار.

وزير الخارجية السعودي: الأزمة مع لبنان ترجع إلى هيمنة حزب الله

وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي: «أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي.. أعتقد أن من المهم أن تصوغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله»، وذلك خلال مقابلة عبر الهاتف مع وكالة أنباء «رويترز» وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وعن الأزمة السعودية اللبنانية ، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اندهاشها الشديد واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي أثارت أزمة مع دول خليجية.

قطر تعرب عن استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني

وأوضحت الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إن تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء، مشددة على أنه كان حريا بالوزير اللبناني عدم الزج ببلده في أزمات خارجية.

ودعت قطر الحكومة اللبنانية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

واستدعت المملكة العربية السعودية، سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.