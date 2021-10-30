هند صبري تبكي في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية

افتتحت، منذ قليل، فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس بحضور عدد من الفنانين التونسيين والمصريين، بالإضافة إلى عدة وفود من الدول العربية، وبدأ الافتتاح بتكريم عدد من الفنانين من بينهم نيللي كريم التي حضرت بصحبة زوجها هشام عاشور.

كما فوجئ الحاضرون بالنجمة هند صبري التي غابت عن المهرجان في دوراته السابقة، لانشغالها بعدد من الأعمال بين مصر والدول العربية المختلفة، وتحدثت عن مكتشفتها المخرجة الراحلة مفيدة التلالي.

بكاء هند صبري

وبكت هند صبري على خشبة المسرح بعد عرض فيلم تسجيلي عن النجمة التونسية مفيدة التلالي وقالت في كلمتها: «قالوا لي قولي كلمة عن مفيدة وأنا محضرتش حاجة، متعودة أحكي معاها مش عنها، مفيدة ممشيتش وموجودة في وجدان كل التوانسة وموجودة في قلب التوانسة ككل، وكل تونسي هيشوف أفلامها، وبالتحديد فيلم صمت القصور، مفيدة موجودة في كل امرأة تونسية، عائلتها الكبيرة والصغيرة تعرف ما مدى قربي من مفيدة وتمس كل اللي يعرفوها وأنا ليا كمان مواقف كتير معاها وهي بدلتلي حياتي في سنة 1993».

التمثيل المصري في المهرجان

وشهدت الدورة تكريم النجمة المصرية نيللي كريم في حفل الافتتاح عن مجمل أعمالها ومشوارها في السينما، كما تشهد الدورة منافسة قوية لعدد من الأفلام المصرية الحديثة من بينها فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، وتم بث حفل افتتاح الدورة على قناة «نايل سينما».

ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، وتعود نيللي كريم إلى مصر بعد ندوة تكريمها من المهرجان