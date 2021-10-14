هند صبري: قوة مهرجان الجونة تكمن في مشاركة 7 أفلام عربية هذا العام

قالت الفنانة هند صبري إن قوة النسخة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، تكمن في مشاركة 7 أفلام عربية للمرة الأولى تشارك بالمهرجان.

وذكرت أن مهرجان الجونة منذ نسخته الأولى يحاول أن يقدم أفلاما عربية حديثة في عرضها الأول، كما نجح خلال الدورات السابقة في تكوين علاقة ثقة بين المهرجان والمنتجين، ولهذا تُعرض من خلال فعاليات هذا العام 7 أفلام للمرة الأولى.

وأضافت «هند»، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، أنها تتنظر عرض فيلم «كيرة والجن»، من إخراج مروان حامد، ومن بطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، موضحة أنها مازالت تواصل تصوير دورها بهذا الفيلم.

وأشارت الفنانة، إلى أنها تقدم خلال الفترة القادمة أيضا مسلسل «البحث عن علا»، الذي سيعرض عبر منصة نتفليكس.

انطلاق المهرجان

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، وليلى علوي، وأروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

حفل الافتتاح

وبدأ قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.

وتعرض المهرجان لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.