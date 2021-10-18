لقاء هند صبري بخطيبها السابق باسل خياط يثير الجدل في مهرجان الجونة

تصدرت هند صبري وباسل خياط، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهرهما على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وذلك لوجود علاقة سابقة بينهما قبل زواج كل منهما من طرف آخر.

هند صبري وباسل خياط على ريد كاربت مهرجان الجونة

وظهر الثنائي هند صبرى وباسل خياط على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي؛ فوقفت الأولى أمام الكاميرات لالتقاط الصور وفى نفس اللحظة مر باسل من خلفها واكتفيا بالابتسام لبعضهما، وهو الأمر الذي لفت انتباه الحضور، وكذلك المتواجدين على الريد كاربت.

يذكر أن الثنائي هند صبري وباسل خياط جمعتهما خطوبة منذ سنوات عديدة ولكنهما انفصلا عن بعضهما، وأصبح لكل منهما حياته الخاصة وأولاده.

مهرجان الجونة السينمائي

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، يوم الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد السقا ومنى زكي وإلهام شاهين وهند صبري وهالة صدقي وليلى علوي وياسمين صبري ومايا دياب ونسرين طافش ونادين نسيب نجيم وداوود حسين وعلا رشدي وأحمد داوود وغيرهم.

وشهد حفل الافتتاح الكثير من الفعاليات؛ منها تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، كما قدم الفنان محمد رمضان، أغنية الافتتاح بمشاركة ريد وان وهي بعنوان «جو البنات».