دراسة حديثة: مناعة لقاح كورونا أفضل من مناعة الإصابة

كشفت دراسة حديثة صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إن الأشخاص غير المحصنين ممن أصيبوا بكورونا قبل أشهر، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى، بواقع خمسة أضعاف، مقارنة بمن أخذوا التطعيم، دون أن يكونوا قد أصيبوا من قبل.

وأكد مسؤولون صحيون في أمريكا، أن المناعة التي يمنحها لقاح كورونا أفضل وأنجع من المناعة التي تحصل في الجسم بعد الإصابة العادية بالعدوى.

دراسة: المناعة التى يمنحها لقاح كورونا أفضل مناعة الإصابة

واعتمدت الدراسة على بيانات من نحو 190 مستشفى في 9 ولايات أمريكية، وانكب الباحثون على تحليل حالات 7 آلاف مريض ممن دخلوا المستشفى، خلال العام الجاري، من جراء اضطرابات تنفسية أو أعراض شبيهة بمرض «كوفيد 19»، وفقا لما نقلته قناة «سكاى نيوز».

وذكرت الدراسة أن 6 آلاف منهم كانوا ملقحين بشكل تام عبر تطعيمي «موديرنا» أو «فايزر»، قبل دخول المستشفى بمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

أما الألف الباقون فكانوا من غير الملقحين، لكنهم أصيبوا بمرض «كوفيد 19»، قبل مدة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، بحسب الدراسة.

وأظهرت النتائج أن 5% من الملقحين المشمولين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في حين وصلت النسبة إلى 9% وسط غير الملقحين الذين سبق لهم أن أصيبوا بكورونا.

لقاحات كورونا تمنح عددا أعلى من الأجسام المضادة فى جسم الإنسان

وكانت دراسات سابقة قد أشارت أيضا إلى أن اللقاحات تمنح عددا أعلى من الأجسام المضادة في جسم الإنسان مقارنة بالأجسام المضادة التي يجري تحفيزها عن طريق الإصابة.

ويوضح الخبير والباحث في الأمراض المعدية بجامعة ألاباما الأمريكية، مايك ساج، وهو لم يشارك في الدراسة، أن البيانات التي جرى نشرها تظهر أن اللقاحات أكثر تحصينا لمناعة الإنسان مقارنة بالمناعة التي ينالها الجسم عندما يصاب بفيروس كورونا.