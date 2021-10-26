خبير اقتصاد عن رفع حالة الطوارئ: دفعة قوية للاستثمارات الأوروبية بمصر

لقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ في مصر، إشادة واسعة من خبراء الاقتصاد، فقال محمد نجم، الخبير الاقتصادي إن رفع حالة الطوارئ قرار مهم لأنه يعطي إشارات إيجابية ويلفت انتباه الجميع أن هناك شيئا ما جيد يحدث في مصر، مشيرا إلى أن الإشارات هنا تتمثل في أن التهديد الأمني الذي كان يحيط بنا قد تلاشى، وأن الدولة تيقنت أنه لا حاجة إلى تدابير استثنائية لحفظ أمن البلاد، مؤكدا أن العودة للوضع الطبيعي يلفت انتباه الكثير من صناع السياسات حول العالم بأن مصر بها قصة نجاح كبيرة بدأت بالإصلاح الاقتصادي، والآن تتكلل برفع آخر مظاهر الاستثنائية التي أعقبت ثورة يناير 2011، وبهذا القرار تكون الدولة قد عادت لطبيعتها وأقوى بأضعاف وأكثر صلابة مما كانت عليه قبل الثورة.

خبير: إلغاء الطوارئ يعنى أن الدولة عادت أكثر صلابة من قبل 2011

وأضاف محمد نجم في تصريحات لـ«الوطن» إعلان القرار يأتي أثناء زيارة الوفد المصري رفيع المستوى وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء يعطي دفعة قوية للاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة أن باريس الأن هي القائد الفعلي لليورو في ظل تنحي ميركل والقيادة الألمانية.

وتابع: «أيضا يأتي القرار بالتزامن مع حالة تحدث لأول مرة منذ 2011 وهي أن كافة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر تركزت على قطاعات غير نفطية، وبمقدار 6.4 مليار دولار، وهذا يعني تحول جذري وإيجابي في رؤية المستثمر الدولي للسوق المصري وارتفاع في شهية المخاطرة في قطاعات جديدة ناشئة وبازغة مثل تكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات والاتصالات وغيرها».

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر «أدوات الدين الحكومية» فقد أعلنت «ستاندرد آند بورز» وصوله إلى على مستوى تاريخي له عند 33 مليار دولار الشهر الماضي، بالتالي قرار رفع حالة الطوارئ يأتي تتويجا لفترة عصيبة ويمثل دفعة لمزيد من التحسن في جاذبيتنا للاستثمار الأجنبي والمشروعات والشراكات الدولية التي تسرع من التنمية ورفع معيشة الناس للأفضل، بما يجعل لتضحيات الشهداء قيمة ومعنى.