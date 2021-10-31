أخبار البحيرة اليوم.. إصابة 8 وتوزيع 2 طن لحوم على أسر مستحقة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، عددا من الأحداث الهامة والتي كان من أهمها إعلان الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، توزيع 2 طن لحوم، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 66 طن لحوم من صكوك الأضاحي بنطاق المحافظة، حيث تم استهداف المستحقين بالقرى الفقيرة مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع.

فحص طلاب المدارس

أشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق مبادرة فحص طلاب المدارس، في 17 أكتوبر الجاري، بلغ 188 ألفا و36 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 136329من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 51705 من طلاب الحضر.

تعزيز قدرات المدن

كما شهد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية) المقام بمدينة الأقصر خلال يومي 30 و31 أكتوبر الحالى، والتى عقدت صباح أمس برئاسة اللواء محمود شعروى، وزير التنمية المحلية.

قافلة طبية مجانية

وقامت مديرية الصحة بالبحيرة بتنفيذ قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لأهالي قرية الصفاصيف بمركز دمنهور خلال يومي27 و28 أكتوبر الحالي، وتضمنت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة، حيث تم الكشف على 1717 مواطناً من أهالي القرية

إصابة 8 أشخاص

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث انقلاب سياره ميكروباص بالكيلو 90 الطريق الصحراوي، أسفل كوبري الشجاعة اتجاه الإسكندرية بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص بجروح خطيرة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وجرى تحرير المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «شيماء نبيل إبراهيم 31 سنة، دنيا أشرف علي 26 سنة، سلمى محمد أبو السعد 58 سنة، محمود خيري أبو زيد 25 سنة، هايدي هشام محمد 21 سنة، آمال محمد شاكر 52 سنة، إيمان محمد مطاوع 22 سنة، أحمد خيري أبو زيد 29 سنة»، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.