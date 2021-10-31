دلال عبدالعزيز آخرهم.. نجوم فارقوا الحياة قبل رؤية أعمالهم الفنية

شهدت الساحة الفنية رحيل العديد من نجوم مصر والهند، خاصة في آخر عامين، وهناك بعض المشاهير لم يحالفهم الحظ، لمشاهدة نجاح أعمالهم، وأبرزهم دلال عبدالعزيز، والهندي سيدهارت شوكلا، وسوشانت سينج راجبوت، وكريم صبري شقيق كريم صبري، ورجاء الجداوي.

عرض آخر أفلام دلال عبدالعزيز «فرق خبرة» الأربعاء القادم

يعرض «فرق خبرة» آخر أفلام الراحلة دلال عبدالعزيز، الأربعاء القادم في دور السينما، فيما سيكون العرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء.

وقامت النجمة الراحلة بتصوير بعض المشاهد من مسلسل «عالم موازي»، مع ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، ولكن مازال ظهورها في العمل من عدمه غير مؤكد، وكان من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2021، وتم تأجيله بسبب إصابتها بفيروس كوورنا وتوقف التصوير، وسوف يعرض في رمضان 2022.

الكليب الأخير لـ الهندي سيدهارت شوكلا يحصل على 16 مليون مشاهدة

عرض الفيديو كليب الأخير لـ النجم الهندي الراحل سيدهارت شوكلا، بعنوان «Habit»، الأسبوع الماضي، بعد وفاته بما يقرب بشهرين، وحقق 16 مليون مشاهدة منذ طرحه حتى الآن، وكانت تشاركه بالكليب حبيبته المطربة شاهيناز جيل، التي طرحت اليوم أغنية «Tu Yaheen Hain»، تخليدا لذكراه وتكريما له، وحقق الفيديو حتى الآن ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في عدة ساعات.

«مشكلة جامدة» لـ كريم صبري بعد وفاته و«حالة اكتئاب» لـ رامي صبري تحقق 3 ملايين مشاهدة

توفى الفنان الشاب كريم صبري، أثناء تجهيزاته لـ ألبوم جديد مع الملحن محمد شفيق، وكانت أبرز أغنيات الكليب «مشكلة جامدة»، بجانب دويتو مع شقيقه النجم الشهير رامي صبري بعنوان «حالة اكتئاب»، وحقق الكليب ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة.

ويجهل العديد من المتابعين أن الراحل كريم صبري، يشارك بالوسط الغنائي منذ عام 2011، وهو طالب بمعهد الفنون المسرحية، ولكن لم يحالفه الحظ بالوسط الفني، وكان قد رحل عن عالمنا هذا العام عن عمر يناهز 33 عاما، أثناء محاولة هروبه من المصحة النفسية لمعالجة الإدمان، وسبب وفاته أثرا نفسيا مؤلما لدى أهله وذويه ومحبيه.

سوشانت سينج راجبوت «شهرة عالمية بعد وفاته»

توفى الهندي الشاب سوشانت سينج راجبوت، قبل عرض فيلمه الأخير«Dil Bechara»، بشهر تقريبا، وأثار خبر وفاته الجدل مما أدى إلى انتظار جميع محبيه عرض آخر أعماله، الذي تم عرضه في يوليو2020.

ورحل «سوشانت»، عن عالمنا في يونيو 2020، ومازال لم يثبت حتى الآن حقيقة السبب وراء وفاته، هل مات مقتولا؟! أم منتحرا؟!، ومازالت التحقيقات تجرى حتى الآن، وتم اتهام خطيبته ريا شاكربورتي، بالمشاركة في قتله، لاكتشافه متاجرتها مع كبار النجوم في بوليوود بالمخدرات، وتم توجيه أصابع الاتهام للعديد من المشاهير بالهند بجانبها.

السبكي: فيلم «توأم روحي» أهداء لروح رجاء الجداوي

كانت آخر مشاركات الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، فيلم «توأم روحي»، مع النجم حسن الرداد وأمينة خليل، وعائشة أحمد، وقام أحمد السبكي منتج الفيلم بـ إهداء العمل لروح الفنانة رجاء الجداوي، ودون ذلك بالتتر الخاص به، وكانت تجسد الراحلة دور طبيبة نفسية تقوم بمعالجة حسن الرداد داخل الفيلم.