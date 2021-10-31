عثمان أبو لبن: «الكاهن» يناقش الجماعات السرية وسيتم عرضه نهاية 2021

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن موعد طرح فيلم «الكاهن»، في دور العرض السينمائية، وقائلا في تصريح خاص لـ «الوطن» إن الفيلم سوف يتم عرضة نهاية العام الجاري.

أما عن البوسترات التشويقية التي تم طرحها خلال الأيام والساعات الماضية، أوضح «أبو لبن»، أنها ليست إلا صور بوسترات ترويجية للفيلم، حيث من المقرر طرح الأفيش الرسمي للفيلم خلال الفترة المقبلة.

عثمان أبو لبن: فيلم الكاهن ليس مقتبسا عن فيلم أجنبي

ونفى المخرج الشائعات التي طالت الفيلم قبل عرضه وأنه مأخوذ عن فيلم أجنبي، وقال عثمان أبو لبن في تصريحات لـ«الوطن»: «لو مقتبس أو مأخوذ عن فيلم أجنبي هنقول عادي ولكن الفيلم ليس مقتبسا عن قصة أجنبية»، مشيراً أن الفيلم سوف يناقش فكرة الجماعات السرية.

عثمان أبو لبن يروج لفيلم الكاهن ببوستر مبدئي

وشارك «أبو لبن»، خلال الساعات الماضية بوسترا ترويجيا للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتصدر البوستر أبطال العمل الفنانين حسين فهمي، ومحمود حميدة، جمال سليمان، معلقًا عليه: «الأساطير.. أبطال فيلم الكاهن».

فيلم «الكاهن» بطولة عدد من النجوم منهم درة، إياد نصار، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

أحداث فيلم الكاهن

يحكي فيلم الكاهن قصة صحفية تدعى «فيروز» تجسدها الفنانة درة والذي يتعرض زوجها لأزمات نفسية.

فيلم توأم روحي

وكانت أخر أعمال عثمان أبو لبن إخراجه فيلم «توأم روحي» الذي عرض في السينمات السنة الماضية، وهو من بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، أمينة خليل، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي توفيت قبل عرض الفيلم، ومن تأليف أماني التونسي.