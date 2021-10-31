نزار الفارس بعد وضع ملكة جمال مصر في موقف محرج: «أحيي شجاعتها»

تصدرت حلقة الإعلامي العراقي نزار الفارس، مع نادين الجيار، ملكة جمال مصر 2021، عبر برنامجه «مع الفارس» المذاع على قناة «الرشيد» العراقية، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جعلها تمحو المكياج من على وجهها، حيث لم تخشى ملكة جمال مصر تنفيذ طلبه.

رد فعل نزار على الحلقة

وقال الإعلامي نزار الفارس لـ«الوطن»، إنه سعيد جدا بالحلقة مع نادين الجيار ملكة جمال مصر2021، وأنه استمتع بالحوار معها لانها إنسانة مثقفة وخلوقة وراقية موضحاٌ: «حلقة تحفة وكنت سعيد بيها جدا».

وعن كواليس الحلقة، أكد الإعلامي أنه حضر والدا «نادين» معها إلى مكان التصوير، وكانا سعداء بتتويج ابنتهما بلقب ملكة الجمال، وأنهما استمتعا بالحوار والأسئلة التي طرحتها في الحلقة، مضيفا «أتشرفت بالحديث معهما فهما لديهما قدرة كبيرة من الوعي والثقافة، ربنا يبارك في عمرهما».

واختتم الإعلامي نزار الفارس بإشادته بشجاعة نادين الجيار، لتلبية رغبته بإزالة المكياج من على وجهها وإزالة التاج من أعلى رأسها.

معلومات عن نادين الجيار ملكة جمال مصر

وكانت نادين الجيار فازت بلقب ملكة جمال مصر لعام 2021، وتم اختيارها من ضمن 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال الأسابيع الماضية، وتبلغ من العمر 22 عاماُ، من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتدرس في كلية طب الأسنان.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يتصدر فيها الإعلامي نزار الفارس الترند، وذلك بعد استضافته منذ فترة ماضية قليلة، الراقصة المصرية فيفي عبده، ووجه سؤالا حينها لها قائلا: «هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟»، في وسط ذهول من الأخيرة.