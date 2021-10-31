ارتفاع قيمة «الأوفر برايس» على سيارات MG ZS موديل 2022

ارتفعت قيمة «الأوفر برايس» على سيارات MG ZS موديل 2022، بسعر تراوح بين 25 و27 ألف جنيه في بعض المعارض، ليبدأ سعر السيارة من 295 وحتى 328 ألف جنيه، وترصد السطور التالية مواصفات وأسعار سيارات MG ZS موديل 2022 في السوق المصري، وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض المعارض، كما يلي:

المواصفات الميكانيكية

تتوفر MG ZS في السوق المصري بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 119 حصان وأقصى عزم 150 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

الأبعاد والمقاسات

- الطول الكلي: 4314 مم.

- العرض الكلي: 1908 مم.

- الارتفاع: 1624 مم.

- طول قاعدة العجلات: 2585 مم.

- سعة الشنطة: 495 لترا.

- سعة خزان الوقود: 48 لترا.

عوامل الأمان

- أنظمة الفرامل المختلفة ( ABS - EBD - ESP - CBC - HHC - TCS - BDW).

- غلق مركزي للسيارة.

- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

- مانع للسرقة.

- عدد 2 وسادة هوائية في الفئة الأولى.

- عدد 4 وسادة هوائية في الفئة الثانية.

- عدد 6 وسادة هوائية في الفئة الثالثة.

- مواصفات الأمان لكراسي الأطفال.

التصميم الخارجي

- جنوط رياضية مقاس 16 بوصة في الفئة الأولى.

- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة بداية من الفئة الثانية.

- إضاءة نهارية LED بداية من الفئة الثانية.

- مصابيح هالوجين في كل الفئات.

- مصابيح ضباب أمامية بداية من الفئة الثانية.

- قضبان سقف بداية من الفئة الثانية.

- مرايات كهربائية في جميع الفئات ولا يوجد ضم كهربائي.

التصميم الداخلي

- تكييف هواء مانيوال في الفئة الأولى والثانية.

- تكييف هواء أوتوماتيك في الفئة الثالثة.

- مثبت سرعة.

- تشغيل السيارة دون مفتاح في جميع الفئات.

- حساسات للركن الخلفية بداية من الفئة الثانية.

- كاميرا خلفية في الفئة الثالثة.

- شاشة 8 بوصة بداية من الفئة الثانية.

أسعار الوكيل الرسمية المعلن عنها

- الفئة الأولى: 270 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 285 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: 303 آلاف جنيه.