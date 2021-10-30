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محمود مسلم

تعرف على أرخص أسعار السيارات الجديدة في مصر

محمود: تخفيض عمليات الإنتاج من الشركات وراء رفع الأسعار

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أحمد عبد اللطيف
07:06 ص | السبت 30 أكتوبر 2021
أسعار السيارات في مصر

أسعار السيارات في مصر

شهد سوق السيارات فى مصر، ارتفاعا فى الأسعار، وفقا لتصريحات أعضاء رابطة تجار السيارات، وقال محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات فى القاهرة الكبرى، أن أسعار السيارات شهدت جنونا فى الأسعار على حد وصفه، وذلك بسبب تخفيض عمليات الإنتاج من الشركات الأم، وتأخر فى إنتاج العمليات الجديدة بالنسبة لأسعار السيارات.

 وأشار عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن الشركات العالمية المتخصصه فى تصنيع السيارات خفضت من إنتاجها  بالإضافة إلى سبب ارتفاع أسعار الشحن بسبب زيادة الطلب بعد عمليات الفتح والتجارة بين الدول فى العالم.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أسعار أرخص السيارات الجديدة في السوق المصري:

- زوتي Z100 2020  مانيوال

 Elegen          1000 CC

السعر     120,000 جنيه

- سوزوكى التو 2021   

 مانيوال  800 CC

السعر     121,000 جنيه

- سوزوكى اسبريسو 2021    

مانيوال / فول اوبشن   1000 CC

السعر 146,900 جنيه

- لادا جرانتا 2021  

 مانيوال Full option   1600 CC

السعر فى السوق   153,000 جنيه

- شانجان ألسفن 2021   

مانيوال L1  1400 CC

السعر فى السوق   159,900 جنيه

- شيفروليه لانوس 2020       

مانيوال / جميع الكماليات     1500 CC

السعر فى السوق 166,400 جنيه

 - بروتون ساجا 2021 مانيوال

Standard   1300 CC

السعر فى السوق   166,900 جنيه

-زوتى Z300 2020 

مانيوال  Luxury 1500 CC

 السعر فى السوق   167,990 جنيه

تأثير أزمة الرقائق على إنتاج الشركات

وتستمر أزمة نقص الرقائق العالمية في توجيه الصدمات لقطاع السيارات، حيث أشار العديد كبار شركات صناعة السيارات في العالم، إلى أن الأزمة أثرت على خطوط الإنتاج والنتائج المالية للشركات.

وتعمل مصانع إنتاج الشرائح الإلكترونية للسيارات، بنصف طاقتها في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وهناك مصانع توقفت عن الإنتاج تماماً، ومصانع أخرى قلصت إنتاجها.

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