تعرف على أرخص أسعار السيارات الجديدة في مصر
محمود: تخفيض عمليات الإنتاج من الشركات وراء رفع الأسعار
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:06 ص | السبت 30 أكتوبر 2021
أسعار السيارات في مصر
شهد سوق السيارات فى مصر، ارتفاعا فى الأسعار، وفقا لتصريحات أعضاء رابطة تجار السيارات، وقال محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات فى القاهرة الكبرى، أن أسعار السيارات شهدت جنونا فى الأسعار على حد وصفه، وذلك بسبب تخفيض عمليات الإنتاج من الشركات الأم، وتأخر فى إنتاج العمليات الجديدة بالنسبة لأسعار السيارات.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن الشركات العالمية المتخصصه فى تصنيع السيارات خفضت من إنتاجها بالإضافة إلى سبب ارتفاع أسعار الشحن بسبب زيادة الطلب بعد عمليات الفتح والتجارة بين الدول فى العالم.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أسعار أرخص السيارات الجديدة في السوق المصري:
- زوتي Z100 2020 مانيوال
Elegen 1000 CC
السعر 120,000 جنيه
- سوزوكى التو 2021
مانيوال 800 CC
السعر 121,000 جنيه
- سوزوكى اسبريسو 2021
مانيوال / فول اوبشن 1000 CC
السعر 146,900 جنيه
- لادا جرانتا 2021
مانيوال Full option 1600 CC
السعر فى السوق 153,000 جنيه
- شانجان ألسفن 2021
مانيوال L1 1400 CC
السعر فى السوق 159,900 جنيه
- شيفروليه لانوس 2020
مانيوال / جميع الكماليات 1500 CC
السعر فى السوق 166,400 جنيه
- بروتون ساجا 2021 مانيوال
Standard 1300 CC
السعر فى السوق 166,900 جنيه
-زوتى Z300 2020
مانيوال Luxury 1500 CC
السعر فى السوق 167,990 جنيه
تأثير أزمة الرقائق على إنتاج الشركات
وتستمر أزمة نقص الرقائق العالمية في توجيه الصدمات لقطاع السيارات، حيث أشار العديد كبار شركات صناعة السيارات في العالم، إلى أن الأزمة أثرت على خطوط الإنتاج والنتائج المالية للشركات.
وتعمل مصانع إنتاج الشرائح الإلكترونية للسيارات، بنصف طاقتها في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وهناك مصانع توقفت عن الإنتاج تماماً، ومصانع أخرى قلصت إنتاجها.