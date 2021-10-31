رغم الأمطار.. محمد حماقي يبهر الحضور في حفله بالإسكندرية

أحيا النجم محمد حماقي حفلا جديدا له الإسكندرية داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

حفل محمد حماقي كان من تنظيم المنتج وليد منصور والمسرح أحمد حمامصي، والإضاءة طارق صبري والتأمين فتحي تاج.

ورغم تساقط الأمطار، إلا أن «حماقي» حرص علي استكمال الحفل وابهر الحضور بمجموعة كبيرة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه منها «أحلى حاجة فيكي، لو هتسيب، قادرين نعملها» وغيرها من الأغاني.

وحرص حماقي في نهاية الحفل على توجيه الشكر للمنتج وليد منصور وكل القائمين على الحفل وفرقته الموسيقية والجمهور أيضا.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد «يافاتني»، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف منصات الأغاني.

وأحيا «حماقي»، أمس حفل جامعة الدلتا، بحضور ما يقرب من 30 ألف شخص، حيث يعد حفل الإسكندرية هو الثاني لحماقي ووليد في أقل من 48 ساعة.

حماقي يحتفل بألبوم يا فاتني ببث مباشر

واحتفل المطرب محمد حماقي منذ أيام بتوقيع ألبومه الجديد «يا فاتني» في بث مباشر «لايف»، وبمشاركة حية لقرابة الـ 300 ألف من جمهوره حول العالم، وذلك عبر صفحته على «انستجرام»، وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة بالإضافة إلى تجمع يضم مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وعقب حفل التوقيع الديجيتال لألبوم «يا فاتني»، تم عرضه كفيديو على حسابات السوشيال ميديا لـ حماقي، كي يتمكن ملايين المتابعين له ومحبوه حول العالم من مشاهدة أحداثه ومشاركته الاحتفال.

كما قام المطرب خلال الاحتفال بالتوقيع لـ 10 من المشاركين بطريقة الـ «ديجيتال»، حيث قام بكتابة أسمائهم بخط يده باستخدام جهاز «آيباد»، والقلم المخصص للكتابة عليه، مواكبا بذلك أحدث وسائل التطور الرقمي والتكنولوجي.