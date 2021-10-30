محمد حماقي يحيي حفل استقبال طلاب جامعة الإسكندرية الليلة (صور)

يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل استقبال طلاب جامعة الإسكندرية بفندق golden jewel بسيدي جابر بمحافظة إسكندرية مساء الليلة.

والحفل من تنظيم شركة «تالنت دابليو إم» لصاحبها منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، ويعتبر هذا ثاني حفل على التوالي في أقل من 48 ساعة لحماقي، بتوقيع وليد منصور، بعد حفلة أمس بجامعة الدلتا بالمنصورة.

محمد حماقي يحيي حفلا بالمنصورة

وبدأ تجمع عدد كبير من الجماهير، استعدادا للحفل وانتظارا لفتح الأبواب في تمام الساعة السادسة مساء.

وحققت أغنية «ودينا بعيد»، لـ محمد حماقي، نحو 200 ألف مُشاهدة، بعد ساعة من طرحها عبر موقع «يوتيوب»، إذ حظيت بنسبة تفاعل من قبل الجمهور.

«ودينا بعيد»، تحقق 200 ألف مُشاهدة

وتقول كلمات الأغنية:

أنا نفسي أقولك

كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها

نفسي أوصّلّك

فرحة قلبي اللي إنت لا يمكن تتخيلها

أنا نفسي أقولك

كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها

نفسي أوصّلّك

فرحة قلبي اللي إنت لا يمكن تتخيلها

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

مالقيتش زيك

في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا

انت اللي زيك

خلصوا حبيبي وسابوا معاك كل الحنية

مالقيتش زيك

في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا

ده انت اللي زيك

خلصوا حبيبي وسابوا معاك كل الحنية

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

يذكر أن محمد حماقي، قد أوضح سبب نزول الألبوم متقطعا قائلا: «طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهر الألبوم بالشكل المناسب واللائق».