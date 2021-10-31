ملك أحمد زاهر تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر، مع جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» بحصولها على الإقامة الذهبية، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب «ملك»: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم».

وأضافت «أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً».

إصابة ملك زاهر بكسر في يدها

وأعلنت منذ أيام هدى زاهر، والدة الفنانة «ملك»، إصابة الأخيرة بكسر في إحدى ذراعيها، حيث نشرت «هدي »، عبر حسابها على «إنستجرام» عن طريق خاصية «الاستوري» صورة لـ «ملك»، ظهرت فيها بكسر في يدها ووضعها في جبيرة طبية، دون الكشف عن سبب الإصابة.

وعلقت واتلدة الفنانة على الصورة: «اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون، قدر الله وما شاء فعل».

ملك أحمد زاهر تشارك في مسلسل «نسل الأغراب»

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «نسل الأغراب» والذي اثار حينها جدلا كبيرا.

مسلسل «نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبدالحميد، عماد زيادة، إضافة إلى سلوى عثمان.