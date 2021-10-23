ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها بكسر في اليد

قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، اليوم السبت، إنها تعرضت لحادث سير أسفر عن كسر يدها.

ملك زاهر تطمئن جمهورها

وطمأنت ملك زاهر، جمهورها، في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلة: «الحمد لله أنا كويسة، حابه أطمن جمهوري والناس اللي قلقت عليا بجد قدر الله وما شاء فعل والحمد لله أنها جت على اد كدا وكان الموضوع بسيط».

كسر يد ملك زاهر

يذكر أن هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، لملك تكشف من خلالها عن إصابتها بكسر في يدها، معلقة: «اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون قدر الله وما شاء فعل».