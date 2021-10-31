خبير يوضح أسباب اختلاف نسبة فائدة قروض سيارات الملاكي والأجرة

قال محمد أمين، الخبير المصرفي، إنّ أطول فترة تقسيط للسيارات الملاكي تصل إلى 7 سنوات، مقارنة بفترة تقسيط سيارات النقل الخفيف والثقيلة وما شابهها، التي تصل إلى 5 سنوات فقط، موضحا أنّ معدل الاستهلاك السنوي للكيلومتر الخاص بالسيارة الملاكي، أقل من معدل استهلاك السيارات التجارية «الأجرة - التاكسي»، أو سيارات النقل الخفيف، وبالتالي يحتاج مالك السيارة النقل أو الأجرة إلى تجديد السيارة كل 5 سنوات كحد أقصى، لأنه من غير المعقول إعطائه قرض تتجاوز مدته، فترة رخصة السيارة بالكامل.

عدد كيلو مترات الملاكي والسيارات التجارية

وأوضح الخبير المصرفي لـ«الوطن»، أنّ عدد الكيلومترات المقطوعة من السيارة الملاكي ليست بنفس مقدار الكيلومترات المقطوعة من السيارات التجارية، والتي تكون أقل بكثير بالنسبة للسيارات الملاكي أو الاستخدام الشخصي.

سعر الفائدة على القروض يختلف حسب المدة

وأوضح أمين، أنّ تحديد سعر الفائدة يتوقف على التوقيت، حيث يختلف سعر الفائدة حسب البنك المركزي، ويأتي في المتوسط من 2% لـ3% فوق سعر الكوليدور، كما يتوقف حسب المدة الخاصة بالقرض، فهناك أقساط تتم على مدار سنتين أو 3، يصل سعر الفائدة فيها إلى 9%، بينما تصل سعر الفائدة على فترة 5 سنوات إلى 10%، وتصل على مدار 10 سنوات إلى 11%.

وتابع الخبير المصرفي، أنّ تحديد سعر الفائدة يرجع إلى سعر الإقراض الخاص بالبنك المركزي، الذي تحدده لجنة الدراسات النقدية في البنك المركزي ويتم كل شهر ونصف الشهر، فضلا عن هامش الربح الذي يضعه كل بنك ويختلف من بنك لآخر.