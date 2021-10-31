المناخ والبيئة يتصدران جدول أعمال محادثات قادة مجموعة الـ20

يعقد زعماء دول مجموعة الـ20، اليوم الأحد، ثاني أيام محادثاتهم في العاصمة الإيطالية روما، ويواجه قادة الدول، المهمة الصعبة المتعلقة بتجاوز خلافاتهم بشأن كيفية التصدي لانبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

ويتصدر المناخ والبيئة جدول أعمال محادثات القادة، اليوم، وكان اليوم الأول من «قمة روما» ركز بشكل أساسي على الصحة والاقتصاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتسهم مجموعة الـ20، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، بما يقدر بنحو 80% من انبعاثات الكربون، التي قال العلماء إنه يجب تخفيضها بشدة لتفادي حدوث كارثة مناخية.

لقاء أمريكي صيني على هامش القمة

من جانبه، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانج يي، اليوم الأحد، على هامش القمة، كما من المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي، بنظيره الكوري الجنوبي جونج أوي يونج.

كما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي، على هامش قمة مجموعة الـ20، وناقش الرئيسان الالتزام المشترك لواشنطن والاتحاد الأفريقي لتعزيز الأمن الصحي العالمي.

وأكد «بايدن» و«تشيسكيدي»، ضرورة حماية غابات حوض الكونغو المطيرة، لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول 2050، كما بحث الجانبان جهود «تشيسكيدي»، لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا، بما في ذلك الحاجة إلى حل الأزمة المتفاقمة في إثيوبيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، اعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء اتساع رقعة القتال بين القوات الإثيوبية «جبهة تحرير تيجراي»، داعية الأخيرة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين سيطرت عليهما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

العلاقات الأمريكية التركية

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن «بايدن» سيحذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع بينهما اليوم، من أن أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات بين البلدين، وأنه يجب تحاشي الأزمات.

وسيناقش «بايدن»، طلب أنقرة شراء طائرات «إف-16»، وعلاقتها الدفاعية مع واشنطن ومجموعة من القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا.

«البنك الدولي» يطالب مجموعة الـ20 بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة

من جانبه، طالب البنك الدولي، زعماء دول مجموعة الـ20، بالإسراع في العمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة، بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض بالمشاركة في ذلك، فيما أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والدراجات النارية ومنتجات أخرى بين الجانبين.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إن الجانبين اتفقا على حل الخلاف التجاري على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، وتجنب رد التكتل الأوروبي بزيادة كبيرة في رسومه الجمركية على الصادرات الأمريكية من الدراجات النارية وغيرها من المنتجات.

وأضافت «ريموندو»، أن الاتفاق سيبقي على القسم 232 من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع السماح بدخول كمية محدودة من منتجات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ومساعدة اقتصادي الجانبين على مواجهة فائض الطاقة الإنتاجية العالمية التي تنتجها الصين بشكل أساسي.

تراجع العلاقة بين روسيا و«الناتو» لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة

وفي سياق آخر، قال القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، الأدميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريدس، إن العلاقات بين الحلف وروسيا تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، فيما أكدت روسيا والصين، أمس السبت، على ضرورة عقد قمة في أقرب وقت، تجتمع فيها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بهدف بحث سبل مواجهة التحديات العالمية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الصيني وانج يي، خلال لقاء على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ20، إلى أهمية عقد قمة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، فيما بحث الوزيران، الوضع في أفغانستان، وتطورات الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.