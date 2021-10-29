الرئيس الأمريكي يصل روما لحضور قمة مجموعة الـ20

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الإيطالية «روما» لحضور قمة مجموعة الـ 20، في بداية رحلته الأوروبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتنعقد قمة المجموعة، بحضور الرئيس الأمريكي، وبغياب الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني «شي جين بينج»، وتركز على المناخ ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والانتعاش الاقتصادي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، دعا في مطلع أكتوبر الجاري، إلى التزام من مجموعة الـ20 بضرورة الحد من ارتفاع حرارة الارض على 1.5 درجات «الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبها، كشفت الحكومة الإيطالية، أمس الخميس، عن بعض اللقاءات الثنائية التي سيجريها «دراجي»، على هامش استضافة بلاده لقمة مجموعة الـ20 بالعاصمة «روما»، غدا السبت وبعد غد الأحد.

رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل بايدن في قصر كيجي عصر اليوم

وسيستقبل «دراجي»، عصر اليوم الجمعة، في مقر رئاسة الوزراء «قصر كيجي»، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفي وقت لاحق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية.

وسيحضرالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، القمة، فيما ستكون هذه آخر قمة لمجموعة الـ20 ستحضرها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حثت في وقت سابق، اقتصادات مجموعة الـ20 على اتخاذ إجراءات جريئة للقضاء على «كورونا» وتأمين التعافي الاقتصادي العالمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت جورجيفا، في مدونة، إن الصندوق مؤخرا خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 5.9% لهذا العام، مضيفة إن التعافي العالمي يتراجع خاصة بسبب متغيرات الفيروسات الجديدة والتأثير الاقتصادي، فضلا عن اضطرابات سلسلة الإمداد.

وأوضحت المديرة العام لـ الصندوق، إن «كورونا»، لا يزال يمثل الخطر الأكبر على الصحة الاقتصادية، ويزداد تأثيره سوءا بسبب عدم المساواة في الحصول على اللقاحات والتفاوت الكبير في القوة المالية.