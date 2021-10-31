بايدن وميركل يبحثان في «روما» الوضع في أفغانستان

بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، ونائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس السبت في العاصمة الإيطالية «روما»، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

واستعرض المسؤولان، على هامش قمة مجموعة الـ20 المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، العديد من الملفات من ضمنها ملف الأمن المشترك للبلدين، والعلاقة الثنائية، والوضع في أفغانستان، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان استمرار المساعدة الإنسانية.

بدوره، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الوزيران، خلال لقائهما في روما، أجندة الجلسة العامة للحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيطاليا، المزمع انعقاده في واشنطن الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحث المسؤولان الأوروبيان، العلاقات الثنائية بين لندن وبروكسل وسبل تعزيزها،

وأعرب جونسون، عن شكره لرئيسة المفوضية الاوروبية، على قيادتها القضايا المتعلقة بالمناخ لحماية البيئة، وقال إن التهديدات الفرنسية في ما يتعلق بالصيد غير مبررة على الإطلاق.

لندن تدرس استخدام آلية تسوية النزاعات مع الاتحاد الأوروبي المدرجة في اتفاق «بريكست»

وأعلن الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ديفيد فروست، أن بلاده تدرس استخدام آلية تسوية النزاعات مع الاتحاد الأوروبي المدرجة في اتفاق التجارة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الفرنسية، احتجزت الخميس الماضي، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، كما أصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف بين لندن وباريس على حق الدخول لمناطق الصيد بعد الخروج البريطاني «بريسكت».

وأوضح فروست، في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، إلى أنه إذا تم تنفيذ التهديدات الفرنسية في 2 نوفمبر المقبل، فإن هذا الأمر سيضع الاتحاد الأوروبي في حالة خرق لالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة التي تم إبرامها بين الجانبين.

وأضاف المسؤول البريطاني، أن لندن تفكر بجدية في بدء إجراءات تسوية النزاعات على النحو المنصوص عليه في المادة 738 من قانون التحكيم التجاري في الاتفاقية.

والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، على هامش قمة مجموعة الـ20، حيث تطرقا إلى بسط الاستقرار في منطقتي البلقان وجنوب القوقاز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.