العثور على مقبرتين جماعيتين في «سرت» الليبية

عثرت شركة مقاولات في ليبيا، على مقبرتين جماعيتين في مشروع بناء مدرسة ابن خلدون النموذجية بمدينة سرت المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وقال المصدر بشركة «الاتفاق» للمقاولات والصيانة، لـ«بوابة الوسط» الليبية، إن العمال عثروا على مقبرتين أثناء أعمال الحفريات بموقع المشروع.

المقبرتان ربما تعودان إلى فترة سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة

وأشار المصدر، إلى ان إحدى المقبرتين تحوي على 4 جثث متحللة، فيما يوجد بـ الاخرى، 8 جثث، مضيفا أنه صدرت تعليمات من جهات مختصة، بالبحث بموقع المشروع عن مقابر أخرى، وتابع المصدر قائلا، أن المقبرتين والجثث المستخرجة منهما ربما تعود إلى فترة سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة خلال العامين 2015 و2016.

اختطاف أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بمطار معيتيقة

من جانبها، قالت مصادر لقناة «العربية/الحدث»، أمس السبت، إن بلقاسم شنقير عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، تم اختطافه بمطار معيتيقة، فيما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بالتدخل للإفراج عن المسؤول، مؤكدة أن تحالفاً من الميليشيات والمهربين والسياسيين الفاسدين وراء توقيف شنقير.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، من تداعيات ما اعتبرته توقيفاً تعسفياً على سير العمليات بقطاع النفط، مناشدة منظمة الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق شنقير.

وفي سياق آخر، قالت وسائل إعلام محلية ليبية، أمس السبت، إن المجلس الرئاسي الليبي قرر تأجيل الانتخابات في ليبيا، والتي كانت ستجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت صحيفة «المرصد» الليبية، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، يستعدان لإعلان مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى مارس 2022 بدعوى عدم إنجاز قاعدة دستورية ورفض المشري لقوانين البرلمان.

ونقلت الصحيفة الليبية عن مصادر، أن المبادرة كان من المزمع عرضها في مؤتمر استقرار ليبيا الذي انعقد في طرابلس وتم تأجيل عرضها للأيام القادمة.

من جانبه، قال مصدر في الرئاسي الليبي لـ العربية، إن مبادرة تأجيل الانتخابات هي اجتهاد شخصي من اللافي، موضحا ان نائب رئيس المجلس الرئاسي، سيخرج، في مؤتمر صحفي لتوضيح مبادرته.

وأوضح المصدر، أن المبادرة تنص على تأجيل الانتخابات لـ3 أشهر لضمان نجاحها.

دعوة أممية لـ اعتماد «النواب» التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات

بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، مجلس النواب الليبي، إلى اعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية العليا للانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت البعثة في بيان، إن ذلك من شأنه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بما يتماشى مع خارطة الطريق، وقراري مجلس الأمن 2570 و2571 ، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني.