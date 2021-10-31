وزير البترول: إنتاج السولار محليا سيقلل من فاتورة الاستيراد

وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، والذي سيقام بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار و770 مليون دولار في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير مصافي تكرير البترول بالسويس ورفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية.

وأوضح «الملا»، أن المشروع يهدف إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة بمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز والسولار، حيث يتيح إنتاج السولار وفقاً للمواصفات الأوروبية «Euro 5» للحد من الاستيراد وتوفير وقود عالي الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة، فضلاً عن كونه نموذجاً لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.

شركات وطنية متخصصة لتنفيذ مشروعات البترول

ولفت «الملا» إلى أن هذا المشروع وكافة مشروعات التطوير الجارية حالياً بمصافي تكرير البترول المصرية تنفذها شركات وطنية متخصصة في تنفيذ المشروعات البترولية، حيث تشترك شركتا إنبي وبتروجت في تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد.

وأشار «الملا» إلى أن استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة تكرير البترول تبنت منذ نحو عامين تنفيذ خارطة طريق للتطوير الشامل لمصافي التكرير بالسويس، وأنه جرى العمل عليها والوصول لمرحلة متقدمة في التنفيذ، لافتاً إلى أن التطوير تضمن إصلاحات شاملة تتعلق بالنواحي الإنتاجية وإضافة توسعات جديدة بالمصافي، وكذلك تطوير منظومة السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة للوصول إلى أعلى درجات الأمان في التشغيل وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.

مصنع لإنتاج الأسفلت بتكلفة 61 مليون دولار بالسويس

وتفقد وزير البترول موقع تنفيذ مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة السويس لتصنيع البترول المقام بتكلفة استثمارية 61 مليون دولار لإنتاج نحو 1200 طن يومياً من منتج الأسفلت، حيث ساهم في الوفاء بجانب من متطلبات الاستهلاك المحلي من هذا المنتج الحيوي في ظل حركة التوسع العمراني وإنشاء شبكات الطرق الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، واطلع «الملا» على الموقف الحالي للمشروع الذي يشهد حالياً اختبارات ما قبل التشغيل التجريبي بالتعاون بين الشركات الثلاث المنفذة للمشروع إنبي وبتروجت وإيبروم.

و خلال جولته التفقدية بمصفاة تكرير النصر للبترول تابع الوزير ميدانياً الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة التقطير الجوي بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه في إطار التوسعات الإنتاجية بالمصفاة، كما تفقد موقع تنفيذ الأعمال في إنشاء الوحدة الجديدة التي ستصل الطاقة الإنتاجية بها إلى 2.1مليون طن سنوياً لتوفير التغذية للمشروعات البترولية الجديدة، وتباشر شركة بتروجت حالياً تنفيذ أعمال إنشاء المشروع.