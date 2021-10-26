متحدث «البترول»: ننتظر اكتشافات أكثر في الفترة المقبلة

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن منطقة شرق المتوسط واعدة، ومن المنتظر ظهور اكتشافات أكثر فيها كلما تم استخدام طرق تكنولوجية جديدة في التنقيب، موضحا أن معظم الاكتشافات تكون عبارة عن زيت خام وغاز طبيعي، وتم اكتشاف 3 آبار بمجموع 6000 برميل، وهذا سيكون جيد وسيفتح شهية الشركات الأجنبية لاستخراج آبار في البحر الأحمر والصحراء الغربية.

اكتشافات ستفتح شهية الشركات العالمية لاستخراج البترول

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه في ظل ارتفاع أسعار البترول ستنشط الشركات الفترة المقبلة لاستخراج البترول، موضحا أن هناك استراتيجية في ظل توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المنتجات البترولية في مصر من أجل تأمين مصادر إمدادات مصر للسوق المحلي، ويتم طرح مزايدات عالمية من أجل استخراج الغاز والبترول لتصديره إلى مختلف دول العالم.

إيني تعلن عن اكتشافات بترولية جديدة

وأعلنت وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت عن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية في مصر، وتم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين W-1X وMWD-21، الذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر ياسمين على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يوميا من الخام الخفيف، و7 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.