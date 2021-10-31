صحيفة: جنوب إفريقيا في وضع جيد للاستفادة من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر

ذكرت مجلة أفريكان بزنس، إن جنوب إفريقيا في وضع جيد للاستفادة من سوق عالمي للهيدروجين الأخضر، قد تصل قيمته إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، كما أن لدى جنوب إفريقيا خططًا لربط احتياطياتها الضخمة من البلاتين بسوق الهيدروجين الأخضر الذي يوصف بأنه اقتصاد قيمته نحو تريليون دولار في عالم الطاقة الخضراء.

الهيدروجين قادر على تحمل درجات حرارة أعلى من المعادن

وأوضحت المجلة، أن البلاتين، يعد أحد المدخلات الرئيسية في تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، وقادر على تحمل درجات حرارة أعلى من المعادن الأخرى ومحفز لتوليد التيار الكهربائي، لافتة إلى أن البلاد تبحث البلاد شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحويل ما يطلق عليه منتجات «حزام البلاتين» وهي مناطق معروفة بتوافر هذا العنصر في البلاد إلى «وادي الهيدروجين».

وأشارت إلى أنه خلال هذا الشهر، تم إصدار دراسة جدوى تحدد ثلاثة محاور هيدروجينية محتملة: محور مدينة جوهانسبرج مع طرق تمتد إلى مدن روستنبرج وبريتوريا المجاورتين؛ وكذلك مركز ديربان، الذي يشمل موانئ ديربان وخليج ريتشاردز، ومحور ثالث سيشمل الحزام البلاتيني عبر مقاطعتي ليمبوبو والشمال الغربي.

ويحتاج إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أن يكون مدعومًا بالطاقة الشمسية، ولدى جنوب إفريقيا بعضًا من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، مما يجعلها في وضع يمكنها من بناء صناعة جديدة لخدمة الطلب المتزايد.

استخدام الهيدروجين الأخضر للطاقة

ولفتت المجلة إلى أنه يتم استخدام الهيدروجين الأخضر بشكل متزايد كمصدر للطاقة للسفن والطائرات والصناعة والسيارات. هناك العديد من الاستخدامات الأخرى لمنتجاتها الثانوية، والتي تشمل الأمونيا والميثانول، موضحة أنه في الوقت الحاضر، يعتبر أقل من 1٪ من الهيدروجين المنتج عالميًا هيدروجين أخضر والباقي مصنع عن طريق نزع الهيدروجين من الوقود الأحفوري مثل الميثان أو الغاز الطبيعي أو الفحم.

وتمتلك جنوب إفريقيا بالفعل القدرة على استخدام الهيدروجين البني والأزرق، اللذين يستخدمان الوقود الأحفوري، وقد تم إطلاق إستراتيجيتها الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في مجال تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود في عام 2008.

تعريف الهيدروجين الأخضر

ويعرف الهيدروجين الأخضر أنّه وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، ويتم إنتاجه والحصول عليه من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، حيث تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء.