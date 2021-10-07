جنوب أفريقيا تحتفل بعيد الميلاد الـ90 للأسقف ديزموند توتو

تحتفل جنوب أفريقيا اليوم الخميس بعيد الميلاد التسعين لديزموند توتو، رئيس الأساقفة الذي تجاوز صيته حدود البلاد، وبطل الكفاح ضد الفصل العنصري والحائز على جائزة نوبل للسلام.

بدأ الحفل مع أغنية عيد ميلاد سعيد التقليدية

ووصل أول رئيس أساقفة أنجليكاني أسود في البلاد مع زوجته ليا توتو قبل الظهر على كرسي متحرك إلى كاتدرائية سان جورج في جنوب أفريقيا حيث كان يلقي عظاته، وبدأ الحفل الذي ينظم في هذه المناسبة مع أغنية عيد ميلاد سعيد التقليدية، بحسب إذاعة «مونت كارلو الدولية».

وسيمضي توتو وزوجته النهار في المنزل مع ابنتيهما ناومي ومبو وأحفادهما.

من جانبها تنظم مؤسسته أيضا مؤتمرا افتراضيا مع «الدالاي لاما» ورئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، والناشطة في مجال حقوق الإنسان جراسا ماشيل، والوسيطة السابقة الجنوب أفريقية تولي مادونسيلا التي نددت بفساد الدولة.

وأضافت الإذاعة: «هذه المجموعة من المشاركين تؤكد قيم توتو الذي أحاط نفسه بمدافعين عن حقوق الإنسان في وقت يعرف فيه قادة جنوب أفريقيا حاليا بأسلوب حياتهم الفاخر وحساباتهم التي تحتوي مليارات الدولارات».

جو بايدن يشيد بشجاعة ديزموند توتو

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشجاعة والوضوح الأخلاقي اللذين كان يتحلى بهما توتو واللذين ألهماه كرجل سياسي.

وقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا تهانيه في بيان مؤكدا على نزاهة وصدق وعدم خوف توتو، حيث قال «على مدى ثلاثة عقود تقريبا، كنت صوت الضمير ووجهتنا ودفعتنا نحو القيام بما هو أفضل لشعبنا».

وتوجه «صندوق توتو» في بيان بالشكر عن تدفق الحب والتمنيات الطيبة من أفراد ومنظمات من كل أنحاء العالم، على الكاب مع اقتراب عيد ميلاد رئيس الأساقفة ديزموند توتو التسعين.

وكتب رئيس مؤسسة نلسون مانديلا، سيلو هاتانج أن توتو «شخص استثنائي ومفكر وقائد وراع».

وتدفقت الرسائل من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى التداول بشكل كبير بشريط الفيديو الشهير لديزموند توتو وهو يرقص مع الدالاي لاما في عيد الميلاد الثمانين لهذا الأخير.