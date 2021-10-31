تعرف على تشكيل القلعة الحمراء المتوقع أمام البنك الأهلي

قرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، إجراء بعض التعديلات، على تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي، في المواجهة التي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المواجهة على استاد «الأهلي WE السلام».

واستقر «موسيماني» على إجراء تعديل تكتيكي في صفوف الفريق الأحمر، بعدما اعتمد على طريقة 3-4-3 في المباراة الماضية ضد الإسماعيلي في افتتاح الموسم، بوضع حمدي فتحي كقلب دفاع ثالث، لكنه سيعود لمركزه الأساسي في خط الوسط خلال مواجهة البنك الأهلي.

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