مصدر بـ«لجنة الحكام»: إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي والزمالك

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، للحكم الدولي إبراهيم نور الدين، في المباراة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز.

اختيار إبراهيم نور الدين حكما لكلاسيكو الكرة المصرية

وأكد مصدر داخل لجنة الحكام لـ«الوطن سبورت»، أن عصام عبدالفتاح، رئيس اللجنة، استقر على تعيين إبراهيم نور الدين، حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في كلاسيكو الكرة المصرية.

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