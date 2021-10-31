النيابة تعاين حريق مصنع الإسماعيلية.. ومصادر: لا إصابات

عاين فريق من النيابة العامة، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مكان حريق شب في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق، عقب انتهاء السيطرة على الحريق وأعمال التبريد، والتي استمرت قرب ساعتين متواصلتين.

4 سيارات إطفاء تشارك في السيطرة على الحريق

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ المواطنين بنشوب حريق في أحد مصانع المنطقة الصناعية لصناعة المراتب، ودفعت إدارة الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

وقال شهود العيان، إن رجال الحماية المدنية في الإسماعيلية نجحوا خلال ساعتين في السيطرة على الحريق بالكامل، واستمرت أعمال التبريد لحوالي ساعتين أيضا.

مصادر طبية: لا إصابات في الحريق

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تحسبا لوجود أي مصابين، فيما أكدت مصادر طبية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

حريق بالاستثمار

ونشب حريق هائل في مصنع للمواد الكيميائية في منطقة الاستثمار بالإسماعيلية، قبل أسبوعين تقريبا.

واستمرت محاولات السيطرة على الحريق لحوالي 8 ساعات متواصلة، سيطرت خلالها سيارات الإطفاء من إدارة الحماية المدنية والقوات المسلحة وهيئة قناة السويس على النيران المشتعلة.