سقوط أمطار بالبحر الأحمر واستعدادات مكثفة لمواجهة سيول متوقعة (صور)

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المدن والطرق، خاصة طرق «سفاجا - قنا»، و«الغردقة - رأس غارب»، و«الزعفرانة»، وسلسلة جبال البحر الأحمر، كما تكاثفت الغيوم وسط انخفاض في درجات الحرارة وتقلبات في الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية وغزيرة تصل لحد السيول على جبال البحر الأحمر.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، كما اتخذت المواني التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، فضلاً عن المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

ونشرت إدارة مرور البحر الأحمر الخدمات المرورية على الطرق، وتم اتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة، وشددت على السائقين بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة.

غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار بالبحر الأحمر

وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة، وفتحت خطا ساخنا مع رؤساء المدن والأحياء، لإعداد تقارير يومية بالأمطار؛ ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه أثناء سقوط الأمطار، وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة إليها.

مشروعات الدولة للحماية من الأمطار والسيول بالبحر الأحمر

يذكر أن أجهزة الدولة أنشأت عددا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن البحر الأحمر، تضم قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، إضافة إلى بحيرتين صناعيتين بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير جنوب المحافظة.