اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: تأكدنا من مأمونية اللقاح على الأطفال

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة العلمية الفترة الماضية كانت عاكفة على كل التفاصيل المتعلقة بتطعيم الأطفال والإطلاع على كل الدراسات والتجارب السريرية التي تؤكد سلامة ومأمونية اللقاح المستخدم في تطعيم الأطفال في بعض الدول التي اعتمدت رسميا تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاما خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن اللجنة تتأنى في مثل هذه الأمور، وتم الانتهاء من دراسة الموضوع من كل النواحي لتأكد على صحة الأطفال عند أخذهم اللقاح.

اللجنة العملية تأكدت من سلامة اللقاح على الأطفال

وأضاف حسني في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم موافقة اللجنة العملية رسميا على تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاما، وتم عرض الأمر على وزارة الصحة والسكان للبث في موعد بدء تطعيم الأطفال رسميا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة هي صاحبة القرار والمسؤولية في تحديد موعد تطعيم الأطفال باللقاح، وذلك لتطعيم الأطفال وحمايتهم من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

لقاح «فايزر» اللقاح الوحيد الذي يستخدم في تطعيم الأطفال في مصر خلال الفترة المقبلة

وتابع حسني، أن اللقاح الوحيد حتى الآن الذي سيتم تطعيم الأطفال من هم دون 18 بلقاح «فايزر»، وهناك العديد من التجارب السريرية التي تجرى الآن للتأكد من مأمونية لقاح «سينوفاك» على الأطفال، وفي حالة الحصول على نتائج إيجابية دون وجود أي أعراض جانبية أخرى سيتم الموافقة به لتطعيم الأطفال، ولكن نتنظر حتى الآن النتائج النهائية المتهلقة بالتجارب السريرية التي تجرى.

لقاحات كورونا لا تعطي مناعة 100% ضد فيروس كورونا

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أن اللقاحات لا تعطي حماية 100% من الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها تساعد على تجنب الأعراض الجانبية لفيروس كورونا وتلقليل المضاعافت الجانبية للمتغيرات الناتجة عن فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا كارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون وجود تباعد اجتماعي وجسدي لمسافة متر على الأقل، مع ضرورة أخذ اللقاح.