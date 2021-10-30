انطلاق فعاليات مؤتمر «يوم المدن العالمي» بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم، افتتاح أولى فعاليات مؤتمر «يوم المدن العالمي»، والمُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، حيث نافست المحافظة السياحية العديد من المدن لاستضافة الحدث الكبير.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الإسكان والتجمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة، وعدد من المحافظين والسفراء الأجانب بالقاهرة.

فعاليات اليوم الأول من «يوم المدن العالمي»

ويشهد فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحافظ قنا اللواء شرف الداودي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات المؤتمر خلال فعاليات اليوم الأول، جلسة افتتاحية يتحدث فيها وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن أبرز جلسات المؤتمر التي تُعقد خلال اليوم الأول، حيث تتضمن أولى الجلسات الحديث عن مبادرة «حياة كريمة»، وأبرز المشروعات التي يتضمنها المشروع القومي لتطوير قرى الريف داخل عدد من المحافظات.

كما تتضمن الجلسة الثانية خلال اليوم الأول التحدث عن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من خلال الأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن التحدث عن التغيرات المناخية داخل مصر.

31 أكتوبر يوم المدن العالمي

يذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت يوم 31 أكتوبر من كل عام ليصبح يوما للمدن العالمية تحت شعار «مدينة أفضل لحياة أفضل»، للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام، ونشر التنمية الحضرية في جميع أنحاء العالم، ودفع التعاون بين البلدان والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر، مشيراً إلى أن الحدث العالمي يأتي قبل المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP-26 ) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في مدينة جلاسكو بإسكتلندا خلال شهر نوفمبر المقبل بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن من بين أهم أهداف المؤتمر أيضاً دعم السياحة المصرية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات، والتي تتضافر جهود الدولة ووزاراتها لتعزيز فرصها، من خلال استضافة مثل تلك الفاعليات الكبري والأحداث المهمة.