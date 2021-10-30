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اليوم.. مصر تستضيف مؤتمر «يوم المدن العالمي 2021»

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الوطن
09:27 ص | السبت 30 أكتوبر 2021
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

تستضيف مدينة الأقصر، مؤتمر يوم المدن العالمي، اليوم وغدًا، حيث يأتي الاحتفال الدولي باليوم العالمي للمدن الموافق 31 من أكتوبر من كل عام.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد فازت خلال العام الجاري بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بين 170 مؤسسة مُرشحة لتلك الجائزة الرفيعة، لما حققته الهيئة من عمران مستدام، وتوفير إسكان لمختلف الفئات المجتمعية؛ الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 للدولة المصرية.

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