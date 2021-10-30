«شعراوي» يشهد جلسة «الشباب والتغير المناخي» ضمن يوم المدن العالمي

بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجلسة الثالثة «الشباب والتغير المناخي»، التي عقدت ضمن الفعاليات الخاصة بيوم المدن العالمي، الذي تسضيفه مدينة الأقصر، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال يومي 30 و31 أكتوبر تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، وشارك في الجلسة دياه سامينارسيه، كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة (جرينش) والشباب المشاركين في المبادرات البيئية.

مؤتمر اليوم العالمي للمدن حدث دولي هام

يذكر أن فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للمدن، الذي يعد حدثًا دوليًا هامًا تتضمن العديد من الجلسات وورش العمل التي ترتبط بالتغيرات المناخية، كما تم خلال اليوم الأول منه استعراض الأجندة الوطنية المصرية، التي تتضمن بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتحسين معيشة 58 مليون مواطن مصري بالقرى، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ويركز المؤتمر على الدور المحوري للمدن حول العالم، لمواجهة التحديات المناخية المتوقعة، وضرورة قيام متخذي القرار بتلك المدن بتطبيق ما يلزم من السياسات والخطط المسبقة لمواجهة تلك التحديات المناخية، خاصة في الأماكن غير المخططة وغير الآمنة، التي تعتبر الأكثر احتياجا للتدخل السريع والأكثر عرضة للخطر.