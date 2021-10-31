«س و ج» كل ما تريد معرفته عن المعاش وتطور زيادته

يتساءل كثير من أصحاب المعاشات، عن تطورات زيادة المعاشات وقيمتها خلال الفترة المقبلة، وعن مدى إمكانية الحصول على معاش استثنائي.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة التي تداولها أصحاب المعاشات على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإجاباتها التي جاءت كالتالي:

- هل هناك زيادة في المعاشات الفترة المقبلة؟

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، لتصبح الزيادة المقررة المقبلة في يوليو المقبل 2022.

- متى يستحق المؤمن عليه المعاش؟

نص قانون المعاشات على استحقاق المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز، حيث يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة في الحالات التالية:

- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

- ما خطوات الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات؟

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط المرفق هنا .

- التسجيل كمستخدم بعد إنشاء حساب على موقع الهيئة، حيث يمكنك من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.

- تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، لمعرفة تطور زيادة المعاشات.

- ما خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات؟

- إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوف نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم تحويلك إلى اللجنة الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

- هل ينتفع صاحب المعاش بالتأمين الصحي؟

ينتفع صاحب المعاش بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض في تاريخ تقديم طلب الصرف، مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.

- هل يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشه الخاص ومعاش زوجته بصفته أرمل؟

نعم يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.