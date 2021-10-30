اليوم انطلاق مؤتمر المدن العالمي بالأقصر برعاية السيسي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مؤتمر يوم المدن العالمى برعاية رئيس الجمهورية ينطلق اليوم السبت، بحضور عدد من القيادات والمسئولين الدوليين والمحافظين وعمد دول أفريقية، حيث يتم عقد ثلاث جلسات عن مبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف والتغيرات المناخية، ثم يتم تسيير جولة إلى معبد الأقصر للوفود للتعريف بالحضارة المصرية القديمة، وفى اليوم الثانى للمؤتمر يحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء افتتاح المؤتمر، وذلك تزامنا مع اليوم العالمى للمدن الموافق 31أكتوبر، مضيفا لـ «الوطن»، أنه تم اختيار الاقصر لاستضافة المؤتمر من بين عدد من الدول الأوروبية والأفريقية نظرا لأهميتها وتاريخها.

جلسات عن تغير المناخ وحياة كريمة

وأوضح «قاسم»، أن الجلسات الأولى للمؤتمر، يشارك فيها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيدة ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشار إلى أنه من أهداف المؤتمر دعم السياحة المصرية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والتي تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المختلفة من أجل إبراز الإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية، ومنها برنامج تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتعمل على تغيير حياة حوالى 58 مليون مواطن بقرى الريف، فضلا عن عقد جلسة آخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج بالتنسيق مع البنك الدولى.

مائدة مستديرة لمناقشة التكيف مع المناخ

وأوضح أنه سيتم عقد عدد من الموائد المستديرة على مدار بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومناقشة موضوعات منها «التكيف مع المناخ لأكثر الناس تأثراً»، و«نتائج مؤتمر المدن الذكية»، ومبادرة «المستقبل الأخضر.. تعافي من فيروس كورونا».

وأشار «قاسم»، إلى أن المؤتمر يعرض تجربة مصر التنموية الناجحة خلال السبع سنوات الماضية في مجال التنمية العمرانية والحضرية والبنية التحتية، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة، وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، والقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.