«الصحة» تستعد لتطعيم طلاب الثانوية بلقاح فايزر

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة على وشك تطعيم طلاب الصف الثالث الثانوي العام والأزهري بلقاح فيروس كورونا، خاصة بعد إجازة هيئة الدواء بتطعيم الأطفال من عمر 16 لـ18 عامًا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح فايزر سيتم استخدامه للطلاب في مصر من هذا العمر، ولا يوجد أعراض جانبية على الأطفال، مشيرا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطعيم الطلاب لاستكمال سير العملية التعليمية دون إصابات؛ حرصا على سلامتهم.

مصر تستقبل الشحنة الرابعة من لقاح كورونا في مصر

وأضاف المصدر، أن وزارة الصحة والسكان، استقبلت أمس الشحنة الرابعة من لقاح فايزر بـ8 ملايين و 255 ألفًا و520 جرعة، لافتا إلى أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.

وأشار، إلى تحليل الشحنة الرابعة من اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، ومن ثم توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا، التي تعمل الدولة على التوسع فيها، وبلغ عددها إلى 1300 مركز موزعين على مختلف المحافظات.

الصحة تجدد دعوتها للمواطنين بشأن تسجيل لقاح كورونا

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لا تدخر أي جهد في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وكشفت تقارير الوزارة، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الأيام نظرا لذروة الموجة الرابعة والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.