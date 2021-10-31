أنواع لقاح كورونا في مصر.. هل يفضل نوع معين؟ الصحة تجيب

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان عن أنواع لقاح كورونا في مصر، وقال لـ«الوطن»، إن مصر تمتلك كل أنواع لقاح كورونا في مصر «سينوفارم، أسترازينيكا، لقاح فايزر، جونسون اند حونسون، سينوفاك»، لافتا إلى أنه لا يوجد نوع معين من اللقاحات يمكن القول بأنه أفضل الأنواع.

وتابع المصدر: «اللقاحات أنواع وكل لقاح له فعاليته والنسبة التي أعلنت عنه الشركة المنتجة»، مشيرا إلى أن هناك فئات مصرح لها أخذ أنواع معينة من اللقاحات علي حسب الحالة الصحية للمواطن، على سبيل المثال مرضى السرطان ممنوعون من أخذ لقاح أسترازينيكا.

وأوضح المصدر، أن جميع لقاحات كورونا أمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر ويجب على المواطنين الإسراع في أخذ لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين

وأعلن المصدر عن وصول شحنة جديدة من لقاحات كورونا خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى اقتراب تصنيع لقاح مودرنا في مصر بعد الانتهاء من تجيهزات الخط الثاني لشركة فاكسيرا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277233 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة لمواجهة فيروس كورونا، وقالت الوزارة في حال أخذ لقاح كورونا لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.