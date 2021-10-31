سفير لبنان في السعودية يغادر البلاد

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، أنّها ستمهل سفير لبنان في الرياض 48 ساعة لمغادرة السعودية، كما استدعت سفيرها في بيروت، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي أعتبرت مسيئة لكل من السعودية والإمارات.

طرد سفير لبنان من السعودية وبيان للخارجية

وأعقب خطوة طرد سفير لبنان من السعودية، بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، قالت فيه إنّ المملكة أصدرت قراراً بوقف دخول كل الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وكانت الخارجية السعودية قد قالت عقب مغادرة سفير لبنان من السعودية أنّ القرارات التي اتخذتها المملكة جاءت رداً على التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وأشارت الخارجية إلى أنّ تلك التصريحات تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، لافتاً إلى أنّ التصريحات تتضمن افتراءات وتزييف للحقائق وقلبها.

المملكة توقف الواردات اللبنانية

وقالت المملكة إنّ قرارها بوقف دخول الواردات اللبنانية يعود إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، مشيرةً إلى أنّه وبرغم وجود اتفاق الرياض للتعاون القضائي إلاّ أنّ لبنان لم تتعاون مع المملكة في تسليم مطلوبين بموجب الاتفاق.

وكان جورج قرداحي قد قال عقب تسبب تصريحاته في أزمة دبلوماسية مع دول الخليج أنّه أدلى بها في مقابلة يوم 5 أغسطس الماضي، ما يعني أنّه قبل نحو شهرين من تعيينه وزيرًا للإعلام بالحكومة الجديدة.

وفي السياق ذاته وفي وقت سابق قال وزير الإعلام اللبناني: «أنا لم أخطئ في حق أحد، فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد، وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية».