فؤاد السنيورة لـ«السعودية»: لا تأخذوا لبنان بذنب جورج قرداحي

استنكر فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، التي انتقد فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ما يحدث في اليمن، الأمر الذي أغضب العديد من الدول الخليجية، موضحًا أن تبرير جورج قرادحي للتصريحات، التي قالها عن حرب اليمن زاد الطين بلة، ويجب النظر إلى الأزمة من الجانبين، فالجميع ينتمي إلى المحيط العربي.

تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن تُخالف سياسة لبنان

وأضاف «السنيورة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن تُخالف سياسة لبنان في النأي بالنفس عن الإساءة لأحد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن دويلة «حزب الله» زاد تسلطها على الدولة اللبنانية مؤخرًا بشكل ملحوظ وكبير، كما أن لبنان يمر بأصعب فترة في تاريخه.

أتمنى من السعودية ألا تأخذ لبنان بذنب جورج قرداحي

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن الانحراف نحو إيران وما يسمى دول الممانعة تسبب في تفاقم توتر العلاقات مع دول الخليج، وأتمنى من السعودية ألا تأخذ لبنان بذنب جورج قرداحي، كما أن تهريب المخدرات والتقرب من إيران وحزب الله زاد من الاحتقان بين لبنان والسعودية ودول الخليج، وهناك تصريحات من «حزب الله» تحرض جورج قرداحي على عدم الاستقالة بعد تصريحاته على الحرب في اليمن ودور السعودية فيها.

جورج قرداحي لم يكن في مستوى المسؤولية

وأشار فؤاد السنيورة إلى أن إيران وحزب الله والنظام السوري يؤيدون تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن، والوزير جورج قرداحي لم يكن على مستوى المسؤولية، مؤكدًا أن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة، التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.