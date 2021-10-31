مؤسس معهد الأورام: نسبة الإصابة بفيروس «b» في مصر تتراوح بين 1% و1.5%

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية ومؤسس معهد الأورام، إن نسبة المصريين المصابين بفيروس «b» تتراوح بين 1% و1.5%، مؤكدًا أن مصر لديها عيادات متخصصة لعلاجه في أنحاء كثيرة من الجمهورية.

ووصف استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية ومؤسس معهد الأورام، مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، بأنها الأكبر في التاريخ الإنساني على الإطلاق، ويتم التعامل معها كنموذج لأي مبادرات لاحقة، مشيرًا إلى أن هذا المرض كان أكبر مشكلة صحية تواجه مصر في فترات سابقة.

22% من المصريين مصابون بفيروس سي في 2014

وأضاف «عز العرب» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مصر كانت الأولى عالميا في نسبة الإصابة بفيروس سي، وكان لهذا الأمر مردودًا سلبيًا كبيرًا، مثل العمالة المصرية في الخارج وضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت عدم الإصابة بالفيروس وفي عام 2014 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 22% من المصريين مصابين بفيروس سي».

الكشف على 62 مليون مواطن ضد فيروس سي

وأوضح أنه جرى الكشف على 62 مليون مواطن ضد فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر، ولأول مرة فإن هناك قاعدة بيانات واضحة بنسب إصابة المواطنين بمختلف الأمراض غير السارية، حيث كانت تمثل 85% من الوفيات في مصر.

اكتشاف مصر للسوفالدي

وأشار إلى أن عمل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بدأ في 2006، لكن الطفرة الحقيقية التي شهدتها البلاد كانت بعد اكتشاف مصر للسوفالدي، ثم كان المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2018 للكشف عن الأمراض غير السارية.