إشادة عالمية بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي (فيديو)

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية نجحت في فحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج 2.2 مليون مريض بالتهاب الكبد الوبائي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إشادة عالمية بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي»، حيث أدت إلى انخفاض معدل الإصابتا الجديدة بأكثر من 92% سنويا.

وأشاد رئيس التحالف العالمي لمكافحة الالتهاب الكبدي في جنيف تشارلز جور بالتجربة المصرية في مكافحة فيروس سي، داعيا دول العالم إلى الاستفادة منها، وذلك بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

مصر كان بها أكبر عدد من المصابين حول العالم

وكانت مصر تحتضن أكبر عدد من المصابين بفيروس سي في العالم، إذ كانت تبلغ نسبتهم نحو 7% من عدد السكان، وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع شركة أمريكية بتوفير الدواء بسعر أقل بكثير من السعر الرسمي.

الاعتماد على الشركات المحلية في تصنيع نظير محلي

كذلك تم الاعتماد على الشركات المحلية في تصنيع نظير محلي بنفس الكفاءة والفاعلية وهو ما ساعد على مكافحة الفيروس وإعلان مصر خالية من فيروس سي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، على أن مصر بلغت أفضل نقطة في التخلص من مشكلة فيروس سي بين المواطنين، بعدما كانت أعلى الدول التي لديها مواطنين مصابين به.

وأضاف عصمت، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذه الأزمة كانت مزمنة وتواجه عددًا كبيرًا مواطنين لمدة 30 سنة، حتى تحولت إلى وصمة في جبيننا، وسجلت أعلى نسبة إصابة بالفيروس على مستوى اكتشاف فيروس سي عام 1989 لكنها أصبحت أول دولة في العالم تتخلص من الفيروس.