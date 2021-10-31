تطعيم المترددين علي إدارات المرور والمحاكم بالشرقية بلقاح كورونا

قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين علي إدارات المرور والمحاكم ومكاتب تصاريح العمل بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك العاملين بالمنشآت الصناعية، في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

كما جرت متابعة تطعيم مراكز الشباب والمترددين عليها، وتطعيم المواطنين بدار المناسبات بالقري والنجوع، والمترددين علي المستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلي انتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، والتي تجوب القري والنجوع، والميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، هذا بجانب تطعيم المواطنين بالمراكز والوحدات الصحية، وتطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية والبالغ عددهم 30 مركزا حتي الآن، واستخراج الشهادات المعتمدة لهم، للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

مراكز تطعيم كورونا تعمل بكامل طاقتها

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.