وفد أمريكي يقدم ورشة عمل عن «الوشم الطبي» وأهميته بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تقديم خدمة طبية متطورة بمختلف صروحها الطبية المتخصصة، التي تعد الأكبر في حجمها، والأحدث بإمكانياتها، على مستوى صعيد مصر، وتتميز بانفتاحها العلمي، والتعاون العملي والتدريبي مع كبرى الجامعات والمؤسسات الطبية في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق الجمال، لوفد أمريكي من معهد الوشم الطبي بجامعة بنسلفانيا الامريكية، في مستهل زيارته للجامعة، بدعوة من مؤسسة «عملية الابتسامة مصر»، برئاسة الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب في الجامعة، المدير الإقليمي للمؤسسة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم الوفد دكتور ماندي ساولر وجاسمن بوند وثيون مليبورن، الأطباء بالمعهد.

رئيس جامعة أسيوط يشيد بنشاط مؤسسة «عملية الابتسامة مصر»

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، خلال اللقاء، بالنشاط الدولي المتميز الذي تؤديه مؤسسة عملية الابتسامة مصر داخل الجامعة، وبصمتها المضيئة في علاج حالات تشوه العيوب الخلقية، وإصابات الشفاة الأرنبية، وشق سقف الحلق، على مستوى محافظات الجمهورية، وداخل عدد من الدول العربية والأفريقية .

وصرح الدكتور محمد الشاذلي، بأن الفريق جاء تلبية لدعوة المؤسسة؛ لتقديم ورشة عمل هي الأولى من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن الوشم الطبي واستخداماته المختلفة في علاج وإخفاء آثار الاستئصال الجراحي لسرطان الثدي والأورام الأخرى، وكذلك في تجميل آثار العيوب الخلقية الموجودة بالوجه، وآثار عمليات الشفة الأرنبية.

ولفت «الشاذلي» إلى أن الفريق الطبي الأمريكي أهدى المؤسسة معدات ومواد لازمة في استخدام تقنية الوشم الطبي، كما أن زيارتهم تتضمن تطوعهم مجانا بعلاج 20 مريضة من الفتيات المصابات بعيوب خلقية في الوجه.