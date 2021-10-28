جامعة أسيوط تحتل ترتيبا متقدما في التصنيف الأمريكي «U.S.NEWS» 

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجامعة في إحراز تقدماً ملحوظاً في ترتيبها الأفريقي والعالمي وفقاً لآخر تصنيف صادر عن مؤسسة «U.S.NEWS»، الأمريكية والمختص بتصنيف الجامعات وترتيب الأفضل منها على مستوى العالم، لافتاً إلى نجاح الجامعة في الحفاظ على موقعها بين أفضل خمس جامعات مصرية، وهو ما يعد انعكاساً لثمرة جهود الجامعة في هذا المجال ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً .

جامعة أسيوط فى الترتيب 804 عالمياً

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه وفقاً للتصنيف الأمريكى المشار إليه فقط جاءت الجامعة فى الترتيب 804 عالمياً لعام 2022 لتتقدم بذلك نحو 88 درجة مقارنةً بتصنيف العام السابق، كما استطاعت الجامعة أن ترفع تصنيفها الافريقي لتحتل المركز 21 أفريقياً والخامس علي مستوي مصر، وذلك ضمن 1750 جامعة متقدمة علي مستوي العالمي تمّ إدراجها في هذا التصنيف.

وأشارالدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة إلى أن التصنيف الأمريكى لعام 2022 أظهر أن أكثر المجالات العلمية تقدماً بجامعة أسيوط هو الهندسة حيث جاءت فى المركز 450 عالمياً، تليها الكيمياء فى الترتيب 484 عالمياً، ثم علوم المواد يليها الطب الإكلينيكي ثم علوم الفيزياء بين أفضل العلوم تقدماً داخل الجامعة، لافتاً أن التصنيف يعتمد على النشاط البحثي والذي يتضمن تقييمه عدة معايير تتعلق بجودة البحوث الصادرة عن الجامعة وسمعتها محلياً ودولياً، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة عن الجامعة ومعدل الاقتباس لهذه الأبحاث، وكذلك الكتب والمؤلفات العلمية والمؤتمرات الدولية، وحجم التعاون الدولي ومخرجاته وعدد الإستشهادات بأبحاث الجامعة .