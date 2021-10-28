 جامعة أسيوط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد تأتي هذا العام بشعور متزايد من السعادة والفخر لتزامنه مع قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ التي أستمرت خلال السنوات الماضية وهو ما يُعد إعلاناً رسمياً لاستقرار الدولة وينعكس أثره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى حركة السياحة والاستثمار فى مصر .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته جامعة أسيوط مساء أمس بمناسبة الذكرى 48 لنصر أكتوبر العظيم بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ورجال الإعلام

واستضافت الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني سابقاً وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، والفنان طارق الدسوقي.

وتضمنت الاحتفالية ندوة تثقيفية لبناء الوعي نظمها وأدارها الدكتور شحاتة غريب والتي استهلها بإشادته بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المشهودة وغير المسبوقة في بناء الجمهورية الجديدة وما يبذله من عمل دؤوب ومخلص في بناء وطن ينعم بالتنمية والرخاء ويرسخ لمقومات الحياه الكريمة ويتميز بسمات العدالة والشفافية .

وتحدث اللواء محمد غباري، التعريف عن الخداع الاستراتيجي والذي يعد أحد أسرار نصر أكتوبر والذي عكس دقة التخطيط للحرب واتباعها الأسس العلمية والعسكرية التي نجحت في تضليل العدو وتحقيق هجوم مصري مباغت أذهل العالم بأكمله، موضحاً أن التخطيط الاستراتيجى لحرب 73 تضمن التدريب على مسرح مشابه للحرب والتدريب كذلك على ما هو ضروري للحرب، وهي الأسس التى نجح الرئيس السيسي فى تطبيقها لتنمية مصر 2030 .

وخلال مشاركته قدم الفنان طارق الدسوقى شرح مفصل تحت عنوان «مصر مش صدفة»، استعرض فيها مكانة مصر التاريخية والدينية والتي تنفرد بها على مستوى العالم والتي يكفى اختيار المولى عز وجل لأرض سيناء المباركة التي تجلى فيها لسيدنا موسى عليه السلام وتكريمها بذكرها 5 مرات صراحة فى القرآن الكريم و698 فى التوراة والإنجيل، كما كانت محطة هامة في رحلة العائلة المقدسة والتي عاشت بها السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام أكثر من 4 سنوات، إلى جانب قيام أحد أنبياء الله سيدنا يوسف بتحمل أمانة خزائن مصر لتصبح الملجأ والملاذ للمنطقة المحيطة فى سنوات المجاعة، كما أن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة ماريا مصرية، وكذلك السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل من مصر، كما أشار الفنان طارق الدسوقى إلى عظمة الشعب المصري الذي قهر محاولات الاستعمار على مر العصور فى طمس هويتها الحضارية والثقافية وظل الشعب المصري متمسكاً بلغته وهويته على مر العصور، مضيفاً أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض وأول جيش عرفه تاريخ الإنسانية .

ونوه الدكتور شحاتة غريب إلى أن الحفل تم إقامته فى الهواء الطلق بأرض المخيم الكشفي والذى ضم مجسمات معبرة عن ذكرى حرب أكتوبر نفذها شباب الجوالة من طلبة الجامعة، كما تضمن الحفل مشاركة غير مسبوقة لأضخم أوركسترا غنائي فى تاريخ جامعة أسيوط ضم نحو 500 طالب وطالبة من طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية ومنتخب الجامعة برعاية الشباب تحت إشراف الدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية.